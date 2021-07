Giroud a Milano: ecco quando arriverà il nuovo attaccante rossonero

Giroud a Milano: ecco quando il giocatore sbarcherà in città e comincerà ad allenarsi con il Milan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud sbarcherà a Milano tra domani e mercoledì. L’attaccante francese è già virtualmente un giocatore rossonero con Milan e Chelsea che completeranno nella giornata odierna lo scambio di documenti ufficiali in attesa di definire la trattativa e l’arrivo del francese in Italia entro mercoledì per sostenere le visite mediche.

Per vedere Giroud al fianco dei compagni a Milanello occorrerà invece aspettare il prossimo 26 luglio con il giocatore che arriverà con il resto dei giocatori impegnati in estate con la propria nazionale.