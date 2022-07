Girelli sull’Europeo femminile: «Sarà un’Europeo molto equilibrato…». Le parole della calciatrice azzurra

Cristana Girelli ha parlato dell’Europeo femminile a due giorni dal debutto contro la Francia. Ecco le parole della calciatrice della Juventus Women:

«La Francia è senza dubbio la favorita del girone, d’altronde è al n.3 ranking mondiale. Ma anche Islanda e Belgio sono due ottime squadre, siamo capitate in un girone molto equilibrato. Come tutto l’Europeo, non è un caso che sette delle migliori otto dell’ultima Coppa del Mondo fossero squadre europee».