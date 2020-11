Giorno del Ringraziamento, il Milan ringrazia il popolo rossonero – FOTO

Nel giorno del ringraziamento, festività nota a livello planetario ma di tradizione americana, il Milan ha voluto dire “grazie” al proprio popolo che è sempre rimasto al fianco dei propri beniamini nonostante le difficoltà extra-sportive del 2020:

«Felice thanks giving, a tutti voi che festeggiate in questo anno difficile. Grazie per essere sempre al nostro fianco»

Happy #Thanksgiving to all of you celebrating in this difficult year.

Thank you for always being by our side 🙏 #SempreMilan pic.twitter.com/628VEl3dfo

— AC Milan (@acmilan) November 26, 2020