Giornata internazionale dei mancini: i migliori gol del Milan segnati di sinistro VIDEO

La giornata internazionale dei mancini è un evento globale che ricade annualmente il 13 agosto. Il Milan, attraverso un tweet, ha voluto celebrare questo giorno pubblicando una raccolta dei migliori gol rossoneri segnati con il piede sinistro.

Da Savicevic a Serginho, da Borriello al tiro a giro di Suso, fino alle reti di Theo Hernandez e Castillejo. Un minuto di grandi gol per celebrare una grande giornata.

Taking the opportunity of #LeftHandersDay to celebrate the uniqueness and differences of our illustrious left-footers 🔝🔴⚫

Nella giornata internazionale dei mancini, celebriamo i migliori gol rossoneri segnati di sinistro 🔝🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/XsPPsaL65U

— AC Milan (@acmilan) August 13, 2020