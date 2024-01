Scalvini esulta: «Rinnovo con l’Atalanta? Sono felicissimo, voglio dimostrare questa cosa»

Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, ha esultato per il rinnovo di contratto firmato con la squadra orobica: le dichiarazioni

Intervistato da DAZN prima di Atalanta-Udinese, Giorgio Scalvini, accostato anche al calciomercato Milan, ha commentato così il rinnovo:

«Sono felicissimo e orgoglioso, qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Voglio dimostrare in campo che questo rinnovo è meritato, sono focalizzato sui risultati della squadra».