Giocatori più precoci: Donnarumma in cima alla classifica europea

Gigio Donnarumma è il giocatore più giovane, tra i maggiori campionati europei, ad aver disputato 100 partite

Il portale calcistico CIES Football ha riportato la classifica relativa ai giocatori dei principali 5 campionati europei in base all’età in cui hanno raggiunto 50, 100, 200 e 300 presenze in queste competizioni.

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma comanda la classifica per quanto riguarda le 50 e le 100 presenze, mentre Eden Hazard del Real Madrid comanda per quanto riguarda le 200 e 300 presenze. Donnarumma ha giocato il suo 50esimo match nei big-5 anche prima del suo 18esimo compleanno, e il 100esimo solo a 19.2 anni! In entrambi i casi, supera un altro portiere, il francese Alban Lafont (FC Nantes).