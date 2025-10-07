Gimenez rigorista? La percentuale realizzativa del ‘Bebote’ dagli undici metri

Gimenez può essere una soluzione al problema rigori del Milan? Ecco quanti ne ha segnati in carriera l’attaccante messicano

Il Milan ha un problema serio e statisticamente rilevante con i calci di rigore. Gli ultimi dati sono impietosi: i rossoneri hanno fallito ben 7 degli ultimi 13 tiri dal dischetto calciati in Serie A, una percentuale di errore inaccettabile per una squadra che punta allo Scudetto e che spesso vede le partite decise da episodi. Questa “maledizione” dagli undici metri sta costringendo Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore del Diavolo, a rimettere in discussione l’intera gerarchia dei rigoristi.

La Crisi Dei Rigori: Un Punto Critico

Il recente errore commesso da Christian Pulisic, l’ala statunitense, nel big match contro la Juventus, è solo l’ultimo capitolo di una saga sfortunata e preoccupante. In un campionato dove l’equilibrio regna sovrano, sprecare occasioni da rete così ghiotte può fare la differenza tra la vittoria e un pareggio amaro, o peggio.

La ricerca di una soluzione definitiva per questo limite tecnico e psicologico è ora la priorità per Allegri, noto per la sua maniacale attenzione ai dettagli. Il tecnico livornese, che in passato ha sempre preteso solidità e concretezza, ha ora due opzioni di altissimo livello per rimediare al problema.

Le Opzioni Di Allegri: Esperienza Contro Gioventù

La soluzione alla crisi dei rigori potrebbe risiedere nei piedi di due nuovi acquisti di calibro internazionale: il veterano e l’emergente.

Luka Modrić: Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d’Oro e maestro di centrocampo, porta in dote un’esperienza impareggiabile. Le sue statistiche parlano chiaro: Modrić vanta una percentuale realizzativa di circa l’80% in carriera dal dischetto (24 gol segnati su 30 rigori calciati). La sua freddezza e la sua capacità di gestire la pressione lo rendono il candidato ideale per l’investitura a primo rigorista. Santiago Giménez: Il giovane e talentuoso attaccante messicano, soprannominato Santi, rappresenta l’opzione di futuro. Nonostante la giovane età, Giménez dimostra una notevole affidabilità: ha una percentuale di successo di circa il 75% (15 rigori trasformati su 20 calciati in carriera). La sua confidenza con il gol e la sua precisione lo rendono una valida alternativa, con la prospettiva di diventare il rigorista designato a lungo termine.

Allegri ha ora la responsabilità di scegliere il volto (o i volti) più adatto a scacciare i fantasmi del dischetto, trasformando un momento di debolezza del Milan in un punto di forza