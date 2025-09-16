Connect with us

Gimenez non segna, i tifosi del Milan mugugnano: il compagno lo sostiene!

Mercato Milan, Tare apre il dossier rinnovi: due situazioni da monitorare, strategia definita solo a fine stagione

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di... Ultimissime

Allenamento Udinese, ripresa la preparazione in vista del Milan. Il report completo

Allenamento Milan, oggi seduta solamente pomeridiana: occhi puntati su Leao, Maignan e Pavlovic

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Santiago Gimenez

Gimenez fatica a trovare la via del gol: il compagno del Milan lo sostiene con un commento su Instagram

Nel mondo del calcio moderno, i social media sono diventati un palcoscenico cruciale non solo per celebrare le vittorie, ma anche per mostrare supporto e solidarietà tra atleti. Un esempio recente e significativo arriva direttamente da Rafael Leão, il fantasista del Milan, che ha voluto inviare un messaggio di incoraggiamento a Santiago Gimenez, l’attaccante messicano del Bologna.

Tutto è iniziato con un post di Gimenez su Instagram. Il giovane centravanti, arrivato in Serie A con grandi aspettative e schierato titolare dall’allenatore Massimiliano Allegri nella recente partita contro il Bologna, ha festeggiato la vittoria della sua squadra. Nonostante il successo dei rossoblu, il bomber messicano non è ancora riuscito a sbloccarsi, lasciando a zero il suo contatore di gol in campionato. Una situazione che potrebbe mettere sotto pressione qualsiasi giovane calciatore.

È qui che è intervenuto il fuoriclasse portoghese. Rafael Leão, il numero 10 e uno dei leader indiscussi del Diavolo, noto per la sua velocità fulminante e le sue giocate imprevedibili, ha lasciato un commento rassicurante sotto il post di Gimenez. “Ne farai molti”, ha scritto Leão, un chiaro e inequivocabile riferimento ai gol che il compagno di categoria farà in futuro.

WhatsApp Image 2025 09 16 at 12.18.29

Il gesto di Leão non è passato inosservato. In un contesto in cui la competizione è feroce, un atto di sportività e cameratismo come questo risuona con forza, evidenziando una dimensione umana e solidale che spesso viene messa in secondo piano. Per Gimenez, questo messaggio proveniente da un campione come il portoghese rappresenta un’iniezione di fiducia preziosa, un promemoria che anche i grandi giocatori hanno affrontato e superato periodi di siccità realizzativa.

Il commento di Leão è più di una semplice frase. È un segnale che, nonostante le maglie e i colori diversi, esiste un legame comune tra coloro che condividono la pressione e le aspettative di essere un attaccante

