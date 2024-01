Gimenez Milan, rossoneri in pressing per l’estate: la situazione per l’attacco. Il centravanti messicano brilla al Feyenoord

Da mesi ormai accostato al calciomercato Milan, Santiago Gimenez è indubbiamente un profilo molto gradito dai rossoneri. I dirigenti del Diavolo vogliono accontentare Stefano Pioli in estate, regalandogli un profilo d’attaccante di spessore ma anche di prospettiva.

Identikit rispettato in pieno dal centravanti del Feyenoord. Il classe 2001 messicano finora è stato un super protagonista in Eredivise, realizzando 19 gol e 4 assist in 18 partite. Numeri da far restare a bocca aperta (ed il prezzo inevitabilmente lievita).