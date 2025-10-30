Gimenez Milan, Pasotto netto nel giudizio sul messicano! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

La situazione in attacco del Milan si fa sempre più preoccupante, specialmente per quanto riguarda il suo terminale offensivo di punta. Il giornalista Marco Pasotto, firma di spicco de La Gazzetta dello Sport e attento osservatore delle dinamiche rossonere, ha pubblicato un’analisi dettagliata sulla versione online della rosea focalizzata sul momento difficile di Santiago Gimenez.

L’attaccante messicano, soprannominato El Bebote, è in un digiuno di reti che si sta protraendo oltre ogni aspettativa in campionato. Nelle nove partite di Serie A disputate finora, il bomber è fermo a zero gol, con l’unica gioia stagionale arrivata nei sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro il Lecce. Un dato che, come sottolinea il pezzo, spicca in modo ancora più evidente ora che il Diavolo è stato sorpassato in classifica dalle dirette concorrenti.

Gimenez Smarrisce la sua Essenza: La Preoccupazione di Allegri e Tare

La difficoltà realizzativa di Gimenez è un elemento che non può passare inosservato, e su cui dovranno certamente intervenire il tecnico Massimiliano Allegri, il saggio allenatore livornese che predilige il pragmatismo, e il neo-direttore sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese chiamato a risolvere le problematiche della rosa.

Pasotto evidenzia il ruolo cruciale del calciatore messicano nella squadra: Gimenez è di fatto l’unico centravanti di ruolo capace di effettuare i movimenti specifici richiesti dal sistema di gioco. Tuttavia, la sua prestazione ha subito un calo netto nelle ultime uscite:

“Gimenez è anche l’unico centravanti di ruolo in squadra, ovvero l’unico capace di fare determinati movimenti. E qui sta il punto focale delle ultime partite. Il messicano, che sino alla Fiorentina aveva garantito – pur non segnando – un apporto prezioso in termini tattici, adesso ha smarrito la sua essenza. Non tira più, non ci prova e osserva con la faccia melanconica una squadra che – occorre sottolinearlo – ora come ora non è in grado di servirlo e di assisterlo.”

Responsabilità Condivisa: La Squadra non Assiste l’Attaccante

L’analisi del giornalista non si limita a puntare il dito contro l’attaccante, ma evidenzia una responsabilità condivisaall’interno dei rossoneri. Gimenez non viene servito adeguatamente dai suoi compagni, un problema che Allegri dovrà affrontare con urgenza per rivitalizzare l’intero reparto offensivo.

Il digiuno di Gimenez, confrontato da Pasotto anche con quello di altri attaccanti in difficoltà nei maggiori campionati europei, è un dato di fatto inequivocabile che richiede una risposta immediata in vista dei prossimi impegni.