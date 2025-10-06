Gimenez Milan, Massimiliano Allegri esalta il calciatore messicano: messaggio netto nel post partita. Le ultimissime notizie

Se l’attenzione mediatica si è concentrata sui gol sbagliati e sul rigore fallito, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto riservare un elogio particolare a uno degli attaccanti schierati nell’undici iniziale contro la Juventus: Santiago Gimenez.

Nonostante l’attaccante messicano non sia riuscito a lasciare il segno sul tabellino, la sua prestazione tattica ha evidentemente convinto l’allenatore, che ne ha lodato l’atteggiamento in conferenza stampa.

“Gimenez ha fatto una bella partita,” ha dichiarato Allegri. “È un ragazzo che lavora molto per la squadra.” Questa valutazione sottolinea l’importanza che l’allenatore attribuisce alla fase difensiva e alla partecipazione di tutti i reparti al pressing e al recupero palla, elementi cruciali nel suo schema tattico.

L’attaccante, pur essendo stato sostituito al 62′ da Rafael Leão, ha svolto un ruolo fondamentale nella prima ora di gioco, sacrificandosi e aprendo spazi per gli inserimenti di Pulisic e dei centrocampisti. È stato proprio lui, del resto, a procurarsi il calcio di rigore poi fallito da Pulisic.

La promozione di Gimenez da parte di Allegri è un segnale chiaro che, nel Milan attuale, il valore di un attaccante non si misura solo in termini di gol, ma anche in termini di generosità e aderenza alle richieste tattiche. Un concetto pienamente condiviso dalla dirigenza e dal DS Igli Tare, che valorizzano i giocatori in grado di offrire equilibrio al sistema di gioco.

L’elogio del tecnico serve anche a incoraggiare il giovane attaccante a proseguire su questa strada di impegno e abnegazione, elementi indispensabili per centrare l’obiettivo di tornare stabilmente in Champions League. Per Allegri, l’apporto di Gimenez, fatto di corsa e lavoro oscuro, è cruciale per la solidità complessiva del Milan.