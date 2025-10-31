Gimenez Milan, parla il padre e commenta positivamente l’ingresso di Nkunku. Segui le ultimissime sui rossoneri

Ospite negli studi di Fox Sports Messico, l’ex calciatore Christian Gimenez ha parlato delle condizioni fisiche del figlio Santiago Gimenez, attaccante messicano protagonista in Serie A con la maglia del Milan, e ha analizzato l’attuale momento dei rossoneri sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il centravanti, che ha accusato un fastidio alla caviglia durante la sfida contro l’Atalanta, ha destato qualche preoccupazione tra i tifosi del Diavolo. Gimenez senior ha spiegato:

“Il primo tempo è stato molto combattuto, con l’Atalanta che ha fatto leggermente meglio. Nel secondo tempo ho visto un Milan più in palla grazie all’ingresso di Christopher Nkunku, che mi è sembrato in buona condizione. Anche Samuele Ricci sta alzando il suo livello. Quanto a Santiago, ha un problema alla caviglia che va e viene… credo abbia preso un colpo e per questo ha chiesto il cambio. Non ho ancora potuto parlare con lui per capire l’esatta entità dell’infortunio.”

Le parole del padre del bomber messicano arrivano in un momento delicato per la squadra milanese, impegnata nel doppio fronte tra campionato e coppe europee. Il nuovo Milan di Allegri sta infatti lavorando per ritrovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Gimenez ha poi commentato anche il pareggio contro il Pisa, risultato che ha lasciato l’amaro in bocca alla formazione guidata dal tecnico toscano:

“La partita con il Pisa era fondamentale. Hanno perso due punti, anche se in realtà stavano perdendo e poi hanno quasi vinto. Tuttavia, sono usciti dal campo con la sensazione di una sconfitta.”

Il Diavolo, ora guidato dal nuovo direttore sportivo Igor Tare, punta a ritrovare compattezza e concretezza in vista dei prossimi impegni, sperando di recuperare al più presto il proprio numero nove.

Le condizioni di Santiago Gimenez saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico rossonero, ma l’impressione è che si tratti solo di una lieve contusione. Una buona notizia per Allegri, che considera il giovane messicano una delle pedine chiave nel progetto tecnico del nuovo Milan.

Fonte: Fox Sports Messico