Gimenez Milan, Novellino difende il messicano! Le sue dichiarazioni.

La crisi del gol degli attaccanti del Milan è senza dubbio uno dei temi più caldi che animano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Con l'avvicinarsi della finestra di calciomercato di gennaio, si moltiplicano le ipotesi su un possibile innesto in attacco. A gettare acqua sul fuoco dei rumors, però, interviene una voce autorevole del passato rossonero: Walter Novellino, ex giocatore e allenatore con una profonda conoscenza del calcio italiano.

🙅‍♂️ Niente Nuova Punta: Fiducia Totale in Gimenez

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Novellino si è espresso in maniera netta contro l’idea di un nuovo acquisto per il reparto avanzato del Diavolo. L’ex rossonero è convinto che il club debba continuare a credere nel centravanti attuale, Santiago Gimenez.

“Non prenderei un’altra punta a gennaio,” ha dichiarato Novellino. “Secondo me il Milan farebbe bene e deve continuare a insistere su Gimenez.”

Il centravanti messicano, noto per il suo soprannome El Bebote, è arrivato a Milano con grandi aspettative, ma finora è rimasto a secco in campionato, una statistica che alimenta le critiche. Tuttavia, l’analisi di Novellino si concentra sulle prestazioni piuttosto che sui numeri:

“È vero che è ancora a secco in campionato, ma le sue prestazioni spesso sono state positive: gli è mancata solo la finalizzazione. Ha messo in difficoltà spesso le difese avversarie, facendo i movimenti giusti in area di rigore.”

🔓 La Chiave della Svolta: “Solo un Gol per Sbloccarsi”

La tesi sostenuta da Novellino è che a Gimenez manchi unicamente il gol del risveglio per trasformare le prestazioni incoraggianti in risultati concreti. L’ex giocatore del Milan evidenzia come la qualità dell’attaccante ci sia, ma che serva solo un episodio fortunato per sbloccare la situazione a livello mentale.

Questo punto di vista si allinea con la filosofia di Massimiliano Allegri, il capo allenatore del Milan, che predilige la stabilità e la fiducia nel gruppo, e con quella del DS Tare, il direttore sportivo del club meneghino, che ha dimostrato di voler costruire la rosa con scelte ponderate e non impulsive.

“Sono convinto che non appena si sbloccherà, Gimenez inizierà a segnare come ci si aspettava,” ha concluso Walter Novellino. “Le qualità non gli mancano: ha solo bisogno di trovare un gol per svoltare.” Il Diavolo affronterà, dunque, i prossimi mesi confidando nel potenziale inespresso del suo numero 9.