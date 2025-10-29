Gimenez Milan, pioggia di critiche per l’attaccante messicano: al 7 rossonero viene imputata questa cosa. Le ultimissime notizie

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri e strutturato dal Direttore Sportivo Igli Tare deve fare i conti con un problema sempre più evidente: la crisi realizzativa del suo centravanti titolare, Santiago Gimenez. Dopo alcune prove incoraggianti, in particolare contro Juventus e Fiorentina, l’attaccante messicano è ricaduto in prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative nelle ultime uscite contro Pisa e Atalanta.

Il numero che riassume il momento negativo di Gimenez è impietoso: dopo nove giornate di campionato, di cui otto giocate da titolare, l’ex Feyenoord è ancora fermo a quota zero gol segnati in Serie A. La mancanza di reti dal centravanti è un peso sempre più gravoso per l’attacco rossonero. Sebbene nessuno possa mettere in discussione il suo impegno e lo spirito di sacrificio in campo, è chiaro che da un terminale offensivo del Milan ci si attende un contributo in zona gol ben diverso.

A riferire il quadro della situazione è La Gazzetta dello Sport, che tuttavia riporta segnali di piena fiducia da parte della dirigenza e della panchina. Ieri, sia Igli Tare nel pre-partita sia Max Allegri nel post-gara hanno voluto rassicurare l’attaccante e l’ambiente. Le parole del tecnico rossonero sono state chiare e di sostegno:

«Santiago è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando un grosso aiuto in fase difensiva, si dà da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento. Sono convinto che lui debba pensare a lavorare e i gol arriveranno. Insieme si può solo andare avanti» ha dichiarato Allegri.

Nonostante le parole di incoraggiamento, La Gazzetta sottolinea come il problema del gol sia solo una parte del quadro. Nelle ultime due gare contro Pisa e Atalanta non sono solo mancate le reti, ma anche le prestazioni di rilievo e, dato ancora più allarmante, i tiri in porta. È su questo che il DS Tare e l’allenatore Allegri dovranno concentrare il lavoro per sbloccare non solo l’attaccante, ma l’intera fase offensiva della squadra.