Gimenez Milan, il messicano è sceso in campo nella notte: il racconto del match del calciatore rossonero. Le ultimissime

Santiago Gimenez è sceso in campo questa sera con la sua nazionale, il Messico, in una partita amichevole contro il Giappone, terminata con il punteggio di 0-0. Per l’attaccante, che il Milan ha tentato di vendere nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, si è trattato di un’occasione per mettere in mostra le sue qualità, anche se il risultato non è stato quello sperato.

Entrato in campo per circa 30 minuti, il giocatore non è riuscito a lasciare il segno sulla partita. La sua prestazione non è stata particolarmente incisiva e non ha offerto spunti degni di nota. La mancanza di un impatto decisivo in un contesto internazionale non aiuta la sua causa, specialmente considerando la sua situazione al Milan. Il club di Allegri e del DS Tare aveva cercato attivamente una nuova sistemazione per lui, ma senza successo, e la sua permanenza in rossonero è legata alla mancata conclusione di una trattativa.

La partita con il Messico era l’ennesima chance per Gimenez di dimostrare di poter essere una risorsa, anche se non più centrale nei piani del Milan. La sua condizione attuale non sembra essere al top e il rientro a Milanello sarà una tappa cruciale per capire se potrà trovare spazio o se continuerà a essere considerato un giocatore “fuori dal progetto”.