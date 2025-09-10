Gimenez Milan, le dichiarazioni a ESPN dopo la rete con il suo Messico! Segui le ultimissime sul club rossonero

Una rete all’ultimo respiro per salvare la sua nazionale e fare il pieno di fiducia. Santiago Gimenez, l’attaccante messicano del Milan, è stato il protagonista della partita tra il suo Messico e la Corea del Sud, pareggiata 2-2 grazie a un suo bellissimo gol al 94° minuto. Intervistato in zona mista, come riportato da un video di ESPN Mexico, il bomber ha espresso tutta la sua felicità e maturità, parlando sia del gol che della sua visione di squadra.

“Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali”, ha dichiarato Gimenez con grande umiltà. “Come attaccanti godiamo molto quando segniamo, perché aiutiamo la squadra e questo è uno sport di squadra”. Le sue parole hanno trasmesso la gioia di chi vive il calcio con passione e rispetto per il gioco. L’attaccante ha anche elogiato il carattere del suo gruppo: “Voglio fare i complimenti al gruppo che non si è mai arreso: la Corea è un avversario da Mondiale, sono partite molto difficili ed è bello che non abbiamo perso contro di loro”.

Il messicano si è poi soffermato sulla qualità degli avversari asiatici, sottolineando la loro tenacia. “Sono duri, sono duri: verranno a colpire, a lottare, a dare tutto. Noi non ci rilasseremo nemmeno un secondo, come ben sapete hanno giocatori di categoria in attacco”. Nonostante l’aggressività degli avversari, Gimenez ha ribadito la grande coesione del suo gruppo: “Siamo molto convinti di ciò che siamo come gruppo e come squadra. Siamo convinti dell’allenatore e dello staff tecnico. Proseguiamo con tanta esperienza acquisita”.

L’entusiasmo e la fiducia mostrate da Gimenez sono una notizia eccellente anche per il Milan. Dopo un’estate di speculazioni e voci di mercato, il centravanti rossonero ritrova il gol e il sorriso con la maglia del suo paese. Questa iniezione di positività e un nuovo slancio agonistico potrebbero essere l’arma in più per mister Massimiliano Allegri, che attende il rientro del suo attaccante per affrontare al meglio i prossimi impegni di campionato.