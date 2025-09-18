Gimenez Milan, tremendo momento no dell’attaccante messicano: c’è un’immagine contro il Bologna che riassume a pieno il tutto. Le ultimissime

Sul portale di gazzetta.it, il giornalista Marco Pasotto ha analizzato la prestazione di Santiago Gimenez nella recente partita del Milan contro il Bologna. Nonostante l’impegno e il sacrificio in campo, l’attaccante ha deluso in zona gol, sprecando occasioni clamorose.

Pasotto ha descritto lo stato d’animo di Gimenez dopo aver colpito un clamoroso palo nel secondo tempo. La sua espressione, ripresa dalle telecamere, era di totale smarrimento, un misto di vuoto e shock. “Non c’è rabbia, nemmeno una smorfia di disappunto,” ha scritto il giornalista, sottolineando l’incapacità del giocatore di darsi una spiegazione.

È un paradosso, continua Pasotto, che un attaccante di tale calibro, abituato a vincere trofei e segnare gol importanti con la nazionale messicana, torni a Milanello e sembri perdere la sua efficacia sotto porta. Proprio come l’ha descritto Pasotto, sembra litigare con il pallone. Questo problema, secondo il giornalista, è grave per una squadra come il Milan, che ha l’obiettivo di competere per le prime quattro posizioni in classifica. Un centravanti non può permettersi di sprecare occasioni così nitide.

La partita si è conclusa con una vittoria per i rossoneri, ma il risultato non cancella la questione sollevata da Pasotto. Il giornalista si interroga sul destino di Gimenez se il Bologna avesse pareggiato, mettendo in evidenza la pressione e le aspettative che gravano su di lui. Gimenez è un giocatore di grande talento, ma deve ritrovare la sua serenità sotto porta per diventare un punto di riferimento per il Milan di Allegri e Tare. Solo così potrà superare questo momento di difficoltà e dimostrare il suo valore.