Gimenez Milan, apertura all’addio da parte del messicano! Adesso si tratta con la Roma per lo scambio con Dovbyk. Le ultime

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, una delle fonti più autorevoli del mercato calcistico, l’attaccante messicano Santiago Giménez ha aperto concretamente alla possibilità di lasciare il Milan. Una decisione che potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto nelle strategie dei principali club di Serie A, con la Roma che si posiziona in prima linea per assicurarsi le prestazioni del giovane bomber. Giménez, noto per la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol, ha dimostrato di non aver legato completamente con l’ambiente rossonero, nonostante le aspettative iniziali.

Il Diavolo si muove per Dovbyk, spunta l’ipotesi di uno scambio

Il possibile addio del talento messicano spinge il Milan a non farsi trovare impreparato. I rossoneri, infatti, hanno già da tempo individuato il sostituto ideale in Artem Dovbyk, centravanti ucraino proprio della Roma. Dovbyk, capocannoniere due anni fa della Liga spagnola, ha già trovato un accordo di massima con il club meneghino e il suo profilo, caratterizzato da grande completezza tecnica e letalità in area di rigore, si sposa perfettamente con le esigenze tattiche del Diavolo.

Le voci di un possibile scambio tra i due attaccanti stanno diventando sempre più concrete. L’operazione permetterebbe a entrambe le squadre di risolvere le rispettive questioni offensive, con la Roma che acquisirebbe un attaccante giovane e di prospettiva come Giménez e il Milan che si assicurerebbe un bomber di caratura internazionale come Dovbyk, senza dover affrontare costi eccessivi.

Le parti in causa sono in stretto contatto e i dialoghi, seppur complessi, stanno progredendo. La volontà dei giocatori e la necessità dei club di rinforzare i rispettivi reparti offensivi sono elementi che spingono verso la conclusione positivadella trattativa. Nelle prossime ore o giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli che confermerebbero la direzione di questa affascinante operazione di mercato, che promette di ridefinire gli equilibri offensivi di due delle squadre più importanti del campionato italiano. Resta da capire se le condizioni economiche e le contropartite tecniche verranno definite in modo da soddisfare tutte le parti coinvolte. La situazione rimane in costante evoluzione.