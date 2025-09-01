Gimenez Milan, resta in ballo lo scambio con la Roma per Dovbyk! Le ultime. Segui gli aggiornamenti di mercato

Il mercato tra le due big del campionato, Milan e Roma, continua a muoversi su un filo sottile ma intrigante. L’asse che connette Milano e la Capitale è sempre più caldo, con le due società che stanno lavorando incessantemente per concretizzare uno scambio che, se andasse in porto, avrebbe un impatto notevole sulle rispettive strategie offensive. L’affare in questione riguarda un incrocio tra due attaccanti di alto profilo: il messicano Santiago Giménez e l’ucraino Artem Dovbyk.

Secondo quanto riportato da fonti attendibili come i profili X di @ACMilan e @OfficialASRoma, le conversazioni tra i due club procedono a “fuoco lento”, segno che la trattativa è complessa ma non interrotta. Le parti stanno discutendo la possibilità di uno scambio che avverrebbe sulla base di prestiti con opzione di riscatto. Questa formula permetterebbe a entrambe le squadre di valutare i giocatori per una stagione, riducendo i rischi economici e lasciando aperta la possibilità di un acquisto definitivo in futuro.

Il Milan, che ha bisogno di un centravanti di peso, ha individuato in Artem Dovbyk, bomber del Girona, il profilo ideale. L’attaccante ucraino, noto per la sua potenza fisica e il suo istinto letale in area di rigore, si è già dimostrato un grande finalizzatore nella Liga e la sua esperienza potrebbe essere un valore aggiunto per il Diavolo.

Dall’altra parte, la Roma, a caccia di un attaccante con caratteristiche diverse, ha messo gli occhi su Santiago Giménez. Il messicano, talentuoso e in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, potrebbe integrarsi perfettamente nel sistema di gioco giallorosso. La sua velocità e la sua capacità di creare occasioni da gol lo rendono un profilo molto appetibile per il club capitolino.

La trattativa è ancora in corso e i dettagli sono in fase di definizione. Le complessità legate agli ingaggi e alle rispettive valutazioni dei cartellini sono gli ostacoli principali, ma la volontà delle due società di trovare una soluzione positiva è forte. L’affare Dovbyk-Giménez continua a tenere banco nel mercato e i tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia un esito che potrebbe ridisegnare i rispettivi attacchi.