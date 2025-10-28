Gimenez Milan, Donadoni netto sul giudizio dell’attaccante: «La gente si aspetta di più, sul suo rendimento dico che…». Ultimissime

La bandiera storica di Atalanta e Milan, Roberto Donadoni, ha analizzato per la Gazzetta dello Sport i temi caldi del cruciale scontro diretto che vedrà opposte le sue due ex squadre a Bergamo. Al centro dell’analisi del tecnico c’è il rendimento degli uomini di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, in particolare l’attaccante Santiago Gimenez, la cui vena realizzativa non sembra ancora essersi accesa in questa stagione.

Il commento di Donadoni sul centravanti messicano è netto, seppur misurato: «Se pensiamo che il Milan l’ha fortemente voluto e acquistato come bomber direi di sì. A livello realizzativo Gimenez non sta attraversando un momento felice, mi pare evidente. L’impegno non manca, ma se giochi con quella maglia è logico che la gente poi si aspetti di più da un centravanti».

Le parole dell’ex campione rossonero fotografano perfettamente la situazione. Nonostante l’impegno tattico del giocatore sia ineccepibile – come dimostra la fiducia che Allegri continua a dargli schierandolo al fianco di Rafael Leão – i numeri in zona gol per Gimenez sono ancora insufficienti per un attaccante di punta del Milan. La sua presenza è costante (nove presenze su nove partite) ma l’incisività sotto porta non è quella desiderata né dai tifosi né, presumibilmente, dalla dirigenza.

Il peso della maglia rossonera, come sottolinea Donadoni, è un fattore cruciale. Il Milan ha bisogno dei gol di Gimenez per concretizzare il gioco prodotto e per alleggerire la pressione sul resto del reparto, soprattutto su Leão, che sta portando da solo il peso della realizzazione negli ultimi match. In una gara cruciale come quella contro l’Atalanta, interrotta solo da due pareggi nelle ultime uscite, la sua assenza dal tabellino rischia di diventare un problema significativo per le ambizioni del club.

L’analisi di Donadoni è un monito: l’impegno non basta. Per restare il partner d’attacco di Leão e giustificare l’investimento voluto da Tare, da Gimenez sono richiesti gol, a partire da questa sera.