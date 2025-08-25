Gimenez Milan, Capello non le manda a dire: la critica dell’ex tecnico sta facendo il giro del web. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo il deludente esordio in campionato del Milan di Massimiliano Allegri, le critiche non si sono fatte attendere, con una delle più pesanti arrivate dall’ex tecnico rossonero Fabio Capello. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha espresso il suo giudizio senza filtri, sottolineando come la squadra non sia sembrata affatto “nuova”.

“A un certo punto, vedendo la partita, ho detto a mia moglie: ‘Questa è la squadra dello scorso anno'”, ha rivelato Capello. Il commento, secco e diretto, sintetizza un’analisi impietosa sui problemi emersi sin dalla prima giornata. Secondo l’ex tecnico, il Milan ha mostrato gli stessi difetti della stagione precedente: ritmo basso, posizionamento errato in fase di non possesso e, cosa ancor più grave, una palese mancanza di personalità.

Nonostante la presenza in campo di un campione come Luka Modrić, Capello non ha ammorbidito la sua critica, definendo il croato la “classica eccezione che conferma la regola”. Il problema, ha spiegato, è sistemico e riguarda l’intera squadra. L’esempio portato dall’allenatore è quello di Giménez, che “sembra soffrire San Siro”, un sintomo di una difficoltà più ampia.

La riflessione di Capello va oltre l’aspetto tecnico e tattico, puntando il dito sulla pressione psicologica. “Giocare con la maglia del Milan in quello stadio non è come farlo altrove”, ha concluso. Le sue parole mettono in evidenza la necessità per la squadra di Allegri di trovare una forte identità e carattere, elementi che al momento sembrano mancare. Il lavoro che attende l’allenatore è complesso e non si limita solo al campo, ma deve puntare a ricostruire la fiducia e la determinazione di un gruppo che, agli occhi di un maestro come Capello, non ha ancora rotto con il passato.