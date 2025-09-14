Gimenez Milan, scatta l’ora della rivalsa: il messicano è voluto a tutti i costi restare e adesso… Ultimissime sui rossoneri

Dopo un’estate turbolenta che lo ha visto in bilico tra il desiderio di restare e le insistenti voci di cessione, Santiago Gimenez è rimasto al Milan e ora si ritrova a essere la pedina chiave dell’attacco rossonero. La sua volontà di non lasciare il club e di dimostrare il proprio valore è stata più forte delle manovre di mercato, e la situazione attuale gli offre l’occasione perfetta per far ricredere tutti, a partire dalla dirigenza.

Con l’assenza forzata di Rafael Leao e le condizioni non ottimali di giocatori come Christopher Nkunku e Christian Pulisic, l’attaccante messicano si è ritrovato a essere non solo una risorsa, ma una scelta quasi obbligata per Massimiliano Allegri. La partita di questa sera contro il Bologna diventa quindi il palcoscenico ideale per la sua rinascita.

Gimenez, che un tempo a Rotterdam segnava con una regolarità impressionante, ha l’urgente necessità di ritrovare la fiducia in se stesso e la via del gol. La sfida contro i rossoblù gli offre un’opportunità unica, soprattutto considerando il suo ottimo feeling con questa squadra, a cui ha già segnato due gol in tre partite. Questo precedente positivo, unito al recente e importante gol segnato con la sua nazionale contro la Corea del Sud, può rappresentare il punto di svolta tanto atteso.

La sua presenza in campo, con Loftus-Cheek a supportarlo, sarà fondamentale per il Milan che ha bisogno disperatamente di ritrovare l’attaccante da 30 milioni di euro che ha acquistato solo sei mesi fa. Per se stesso e per la squadra, Gimenez è chiamato a ingranare una volta per tutte, dimostrando che la sua scelta di restare a Milano è stata quella giusta.