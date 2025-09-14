Gimenez Milan, occasione colossale sprecata dal messicano e poi il cambio: il gesto di San Siro è da applausi. Le ultimissime notizie

Finale di partita incandescente a San Siro. A pochi minuti dal fischio finale, Santi Gimenez si è reso protagonista di un’azione che ha tenuto con il fiato sospeso tutto lo stadio. Dopo aver ricevuto un assist perfetto da Christian Pulisic, l’attaccante ha dribblato il portiere del Bologna, trovandosi a tu per tu con la porta sguarnita. L’impresa sembrava fatta, il raddoppio del Milan era a un passo. Invece, la sua conclusione si è stampata sul palo, lasciando tutti increduli e sbigottiti.

L’occasione sprecata è stata colossale, una di quelle che possono cambiare il corso di una partita. Per Gimenez, che sperava di sbloccarsi e di segnare il suo primo gol stagionale, è stato un momento di grande frustrazione. Nonostante la sfortuna, il pubblico di San Siro ha reagito in modo esemplare. Pochi minuti dopo l’errore, Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo. Al suo posto è entrato Nkunku, e Santi Gimenez ha lasciato il campo tra gli applausi di incoraggiamento dei tifosi.

Il gesto del pubblico è un segnale di grande maturità e di vicinanza alla squadra. I tifosi hanno capito che il calciatore ha bisogno di supporto in un momento delicato, e lo hanno spinto a non mollare. L’applauso è un’investitura di fiducia nei confronti di un giocatore che, nonostante le difficoltà, si impegna e lotta per la maglia rossonera.

Per Gimenez, l’errore sotto porta potrebbe pesare, ma la reazione di San Siro è un’iniezione di fiducia che potrebbe essere decisiva per il suo futuro. La partita, con solo 5 minuti più recupero rimanenti, rimane sull’1-0 per il Milan. La squadra di Allegri ora dovrà stringere i denti per portare a casa i tre punti, consapevole che il destino del match è ancora in bilico.