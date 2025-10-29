Gimenez stecca ancora e Allegri corre ai ripari: con la Roma scelte a sorpresa

Gimenez, il messicano ha steccato ancora contro l’Atalanta: contro la Roma Allegri può lanciare Loftus-Cheek con Leao

La crisi realizzativa di Santiago Giménez si è trasformata in un vero e proprio caso in casa Milan. Come riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, l’attaccante messicano ha accumulato ben 10 ore di gioco senza segnare un gol in campionato. La sua ultima prova incolore contro l’Atalanta ha di fatto esaurito la fiducia di Massimiliano Allegri, almeno per quanto riguarda l’impiego da titolare.

Santiago Gimenez, cambio di gerarchie per la Roma

In vista della prossima sfida di campionato contro la Roma, le gerarchie nell’attacco rossonero sembrano ormai chiare: i favoriti per una maglia da titolare saranno altri.

L’ingresso di Ruben Loftus-Cheek contro l’Atalanta è stato estremamente positivo; l’inglese “è entrato bene” e ora rappresenta una seria opzione per partire dal primo minuto. Una possibilità è vederlo titolare magari assieme a Rafael Leão, con Christopher Nkunku pronto a subentrare nel secondo tempo per sfruttare la sua agilità a gara in corso.

Crisi totale per il messicano

La debacle realizzativa di Giménez non si limita solo alla mancanza di gol. L’attaccante non riesce a incidere nel gioco della squadra, mostrando spesso poca lucidità e contribuendo poco alla manovra offensiva. Nonostante le dichiarazioni di Allegri, che invita alla serenità, i numeri mettono in discussione il suo ruolo di punta di riferimento.

Con Leão, Nkunku e Loftus-Cheek in crescita, il “caso Giménez” è destinato a occupare le prime pagine del mercato invernale. La dirigenza e il DS Igli Tare osservano: se la situazione non dovesse cambiare, l’intervento per un nuovo centravanti a gennaio è sempre più probabile.