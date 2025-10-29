Gimenez Milan, Allegri riconfermerà titolare il messicano contro la Roma? Da Milanello si ha questa sensazione. Le ultimissime notizie

La crisi realizzativa di Santiago Gimenez pone Massimiliano Allegri di fronte a un dilemma cruciale in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma. Il centravanti messicano, pur essendo lodato da Allegri e dal Direttore Sportivo Igli Tare per l’impegno, non segna e non incide, spingendo la panchina a valutare alternative drastiche per il prossimo undici titolare. La domanda che si pongono i tifosi e gli addetti ai lavori è una: chi giocherà contro la Roma?

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più probabile è che Gimenez possa non partire titolare. Tuttavia, la decisione di Allegri è complicata da un contesto di infortuni e condizioni fisiche precarie che affliggono il reparto offensivo del Milan. Christian Pulisic è infortunato e indisponibile, mentre Rafael Leao non è al meglio a causa di un problema all’anca. Anche Christopher Nkunku, pur essendo rientrato, sembra essere ancora lontano dalla forma migliore per reggere l’intera partita.

Paradossalmente, Gimenez risulta essere al momento l’attaccante del Milan che sta meglio fisicamente. Questa situazione di emergenza potrebbe spingere Allegri a confermarlo, seppur con un alto rischio.

Ma il tecnico rossonero sta valutando soluzioni tattiche per dare più vivacità alla fase offensiva. Un’idea che circola è l’avanzamento di Ruben Loftus-Cheek in attacco, a supporto di un Leao non al top. L’inglese è entrato in campo in modo eccellente contro l’Atalanta, fornendo le giuste energie per la manovra offensiva.

La potenziale esclusione di Gimenez dalla formazione iniziale potrebbe non essere solo una bocciatura tecnica, ma una mossa per alleggerire la pressione sul giocatore. Entrare a partita in corso potrebbe ridare a Gimenez la serenità e la spensieratezza che sembrano mancare nelle sue recenti performance. La scelta finale di Allegri, monitorata con attenzione da Tare, dirà molto sulle intenzioni del Milan per il big match contro la Roma.