Gimenez Milan, Allegri esalta il suo giocatore: le parole nel prepartita lanciano il messicano. Le ultimissime notizie

Prima della sfida tra il suo Milan e il Bologna, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, soffermandosi in particolare sulla figura di Santi Gimenez, l’attaccante che guida l’attacco della sua squadra.

Allegri ha subito espresso la sua fiducia nel giocatore, riconoscendone il valore e il contributo nonostante la mancanza di un gol nelle prime uscite stagionali. “Aveva fatto bene anche le partite precedenti, gli sono stati annullati due gol”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando come la sfortuna abbia giocato un ruolo cruciale e che le prestazioni del messicano sono state comunque di alto livello. Questa analisi serve a proteggere il giocatore dalle eventuali critiche e a mantenere alta la sua autostima, dimostrando che l’allenatore lo apprezza per l’impegno e la qualità del suo gioco, non solo per i gol.

L’allenatore, che ha puntato su Gimenez come punta centrale per la sua squadra, ha espresso un desiderio che è anche quello di tutta la tifoseria: “Speriamo tutti che stasera faccia gol”. Questa frase riflette non solo l’importanza di un attaccante che si sblocchi, ma anche la grande attesa che circonda il giocatore. I gol di Gimenez sono fondamentali per la squadra, e il tecnico lo sa bene. Un gol contro il Bologna potrebbe essere il catalizzatore per un’esplosione definitiva del suo potenziale.

“È un buon giocatore, è il centravanti del Milan, siamo tutti contenti di averlo”, ha concluso Allegri. Queste parole rafforzano la posizione di Gimenez come leader del reparto offensivo rossonero. L’investimento fatto su di lui è importante, e l’allenatore vuole che il giocatore si senta pienamente parte del progetto. Allegri riconosce le qualità tecniche e l’impegno del suo attaccante, e la sua soddisfazione per averlo in rosa è evidente.