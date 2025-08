Gimenez Milan, nelle prossime ore incontro con Allegri! L’attaccante vuole restare il punto fisso dell’attacco. Segui le ultime

Il Milan prosegue la sua marcia verso la nuova stagione, e a Milanello si registra un’accoglienza di prestigio. Nelle prossime ore, secondo le indiscrezioni raccolte da Daniele Longo, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto e di grande carisma, accoglierà Santiago Giménez, l’attaccante messicano ex Feyenoord. Si tratta di un’operazione che ha l’impronta del nuovo corso rossonero, guidato da figure di grande esperienza e competenza.

L’arrivo del centravanti, noto per la sua abilità nel finalizzare e per la sua grande fisicità, è stato fortemente voluto dalla dirigenza. In particolare, il direttore sportivo Igli Tare ha lavorato a lungo per portare a termine la trattativa, riconoscendo in Giménez un profilo ideale per l’attacco del Diavolo. Tare, dirigente con una lunga esperienza nel calcio italiano, ha puntato sul mix di gioventù e concretezza del giocatore per rafforzare il reparto offensivo.

Allegri, il tecnico livornese che torna a sedersi sulla panchina milanista, ha già dichiarato di voler studiare a fondo le caratteristiche del suo nuovo attaccante. L’obiettivo dell’allenatore, infatti, è quello di mettere il giocatore nelle condizioni ideali per esprimere al meglio il suo potenziale. Il metodo di Allegri, improntato sulla ricerca di equilibrio e sull’esaltazione delle qualità individuali, si sposa perfettamente con le doti di Giménez.

L’arrivo del messicano a Milanello segna un passo importante nella campagna di rafforzamento dei rossoneri. Dopo la nomina di Allegri e di Tare, la società ha dimostrato di voler tornare a competere ai massimi livelli, puntando su un mix di giocatori affermati e giovani talenti promettenti. I tifosi sono in trepidante attesa di vedere all’opera il nuovo attacco del Diavolo.