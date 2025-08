Gimenez Milan, grande attesa per il primo incontro con Massimiliano Allegri: oggi l’allenamento e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Conclusi i giorni di riposo post-tournée concessi da mister Massimiliano Allegri, il Milan si ritrova oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti. L’aria che si respira è quella di un nuovo inizio, e per alcuni giocatori, in particolare, questa fase di preparazione riveste un’importanza cruciale. Tra i primi a presentarsi al centro sportivo di Carnago, stamattina, c’erano Luka Modric e Santiago Gimenez, entrambi appena rientrati dalle vacanze e subito operativi per i consueti test atletici.

La presenza anticipata di Santi Gimenez è un segnale di grande motivazione. L’attaccante messicano si prepara ad affrontare il suo primo vero ritiro estivo con la maglia rossonera, dopo essere arrivato a stagione in corso lo scorso gennaio. I sei mesi trascorsi al Milan sono stati per lui un periodo di rodaggio e adattamento a un nuovo campionato e a una nuova realtà, un tempo utile per prendere le misure ma non sufficiente per integrarsi pienamente nei meccanismi della squadra senza una preparazione completa.

Questa sessione di allenamenti estivi rappresenta quindi l’opportunità perfetta per Gimenez di cementare il suo rapporto con i compagni e assimilare a fondo le direttive tattiche di Allegri. Lavorare fin dall’inizio, fianco a fianco con il resto del gruppo, gli permetterà di costruire la giusta condizione fisica e mentale per essere protagonista assoluto nella prossima stagione. Quello che per gli altri è un semplice ritorno, per lui è l’inizio effettivo della sua avventura milanista, l’occasione per dimostrare tutto il suo valore e riscattare le aspettative che lo hanno accompagnato al suo arrivo. Il resto della squadra, intanto, si unirà a lui nel pomeriggio, con la prima sessione prevista per le ore 18.00.