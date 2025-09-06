Gimenez e non solo, tutti i giocatori del Milan impegnati domani in Nazionale: gli orari dei match

Gimenez e altri due giocatori del Milan saranno impegnati con le rispettive Nazionali domani 7 settembre

Con il campionato fermo per la pausa delle nazionali, l’attenzione del mondo del calcio si sposta sulle sfide internazionali. Anche i giocatori del Milan sono impegnati con le rispettive selezioni, pronti a difendere i colori dei loro paesi in match cruciali o in amichevoli di prestigio. Un vero e proprio giro del mondo che vede coinvolti diversi talenti rossoneri.

Uno dei primi a scendere in campo sarà l’attaccante messicano Santiago Gimenez. Il giovane e dinamico centravanti sarà impegnato in un’interessante amichevole contro il Giappone, un test importante che si giocherà a un orario inconsueto per i tifosi europei: alle ore 4:00 del mattino. Per Gimenez, questa è un’ulteriore occasione per mettere in mostra il suo talento e la sua fame di gol, qualità che lo hanno reso un prospetto così interessante per il club meneghino.

Spostandoci in Europa, il Belgio ospiterà il Kazakhstan in una partita valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026. L’incontro si terrà domenica 7 settembre alle ore 20:45 ad Anderlecht. Tra le file dei Diavoli Rossi, ci saranno due giocatori del Milan: l’esterno tuttofare Alexis Saelemaekers, noto per la sua instancabile corsa e la sua capacità di crossare, e il giovane difensore Zeno De Winter, un promettente talento belga che sta crescendo costantemente nelle giovanili del club. La loro presenza in nazionale è un segnale positivo del loro sviluppo.

Gli impegni internazionali si concluderanno tra lunedì e martedì, quando tutti e tre i giocatori torneranno a Milanello. L’allenatore Massimiliano Allegri, famoso per la sua attenzione ai dettagli e la sua gestione minuziosa della rosa, li accoglierà per valutarne le condizioni fisiche in vista dei prossimi appuntamenti. Il tecnico del Diavolo ha bisogno di avere tutti i suoi uomini al meglio per affrontare un calendario fitto di impegni, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

La speranza, come sempre in questi casi, è che i giocatori tornino senza infortuni, pronti a rimettersi al lavoro e a contribuire agli obiettivi del club. I tifosi del Milan guardano con orgoglio i propri campioni impegnati in giro per il mondo, ma l’attesa è tutta per il loro ritorno a casa, a Milanello, dove si tornerà a lavorare per il futuro della squadra.