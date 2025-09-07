Gimenez, ama il Milan sin da bambino: ribadisce ancora una volta la sua passione rossonera

Gimenez sui propri social ha ribadito ancora una volta il suo amore per il Milan ed i colori rossoneri

Da quando è arrivato al Milan lo scorso gennaio, l’attaccante messicano Santiago Giménez, 24 anni, non ha mai nascosto il suo profondo legame con i colori del club. Il bomber, che ha già conquistato i tifosi a suon di gol e prestazioni di spessore, ha confermato ancora una volta la sua fede calcistica in un gesto semplice ma significativo sui social media.

In una storia Instagram, Giménez ha ripostato un collage di sue foto in maglia rossonera, un’immagine che in poche ore ha fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei sostenitori del Diavolo. Il gesto non è passato inosservato: è la prova tangibile di una passione che va oltre il semplice rapporto professionale, confermando che l’attaccante non è solo un elemento della rosa, ma un vero e proprio tifoso.

L’ex Feyenoord ha sempre parlato apertamente del suo sogno di giocare per il club di Via Aldo Rossi, un desiderio che si è concretizzato a inizio 2025. Questo feeling con l’ambiente milanista si è subito tradotto in prestazioni di alto livello in campo. La sua grinta, la sua capacità di finalizzazione e la sua dedizione hanno fatto di lui una pedina insostituibile per l’allenatore Max Allegri il tecnico noto per la sua abilità nel valorizzare i giovani talenti.

Il gesto social di Giménez arriva in un momento cruciale della stagione, dove il Milan è impegnato su più fronti per raggiungere i suoi obiettivi. La dimostrazione di attaccamento alla maglia da parte del giocatore non può che fare bene all’ambiente, rafforzando il legame tra la squadra, i tifosi e il club. Giménez non è solo il centravanti che segna, ma anche l’uomo che incarna i valori e la passione che da sempre contraddistinguono i rossoneri. Un simbolo in campo e fuori, che ha conquistato tutti con il suo talento e il suo cuore.