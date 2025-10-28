Gimenez un’altra chance? Altra chance in Atalanta Milan: alla ricerca del primo gol in Serie A

Gimenez ancora dal primo minuto in Atalanta Milan, chance per sbloccarsi in campionato!

Tra gli osservati speciali questa sera c’è Santiago Giménez, che questa sera in Atalanta-Milan riceverà una nuova chance da titolare al centro dell’attacco del Diavolo. L’attaccante messicano, classe 2001 e pilastro della Nazionale del “Tata” Martino, sta vivendo un avvio di campionato inusualmente difficile: in sette giornate di Serie A non è ancora riuscito a sbloccarsi, un digiuno che non ha precedenti recenti nella sua carriera.

Questo periodo di astinenza dal gol in campionato rappresenta un’anomalia statistica per il talentuoso numero 9. Nelle sue precedenti tre stagioni europee e nel suo breve, ma impattante, esordio in Italia, Giménez aveva dimostrato una ben diversa prontezza sotto porta nelle fasi iniziali dei tornei.

Arrivato al Milan a febbraio della scorsa stagione, il messicano aveva fatto subito centro, trovando la via del gol già alla sua prima apparizione in campionato contro l’Empoli. Un impatto fulminante che aveva subito scaldato i cuori dei tifosi rossoneri.

Analizzando il suo passato recente con la maglia del Feyenoord, le statistiche sono ancora più impietose nei confronti del suo attuale momento in Italia. Nella stagione 2024/2025 in Eredivisie, il bomber si era sbloccato alla seconda giornata. Addirittura, nel 2023/2024, aveva festeggiato la sua prima rete del campionato olandese già al debutto della prima giornata. Soltanto nella sua prima annata completa con il club di Rotterdam, nel 2022/2023, aveva dovuto aspettare la quarta giornata per iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Oggi, il ritardo accumulato dopo sette turni di Serie A suona come un campanello d’allarme, alimentando il desiderio del giocatore di invertire la rotta. La partita casalinga contro il Pisa, sotto gli occhi attenti del tecnico Massimiliano Allegri – il navigato allenatore che da lui si aspetta la svolta – è l’occasione perfetta per porre fine a questo “digiuno” e rilanciare le ambizioni del Milan in testa alla classifica.