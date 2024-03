Gilardino sull’ex Milan: «Messias è importante e ha caratteristiche di qualità». Le parole del tecnico del Genoa dopo il pareggio con la Juventus

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico del Genoa sull’ex Milan Junior Messias:

PAROLE – «Messias ha caratteristiche di qualità. Oggi ha giocato in un ruolo che ha fatto magari meno, ma l’ha fatto con sacrificio. Ha lavorato in fase difensiva ed è stato impeccabile. Importante come tutti nelle due fasi, la volontà era di fare questo tipo di partita».

