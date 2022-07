Gilardino: «Ho avuto la fortuna di vivere grandi emozioni e di vincere tanto con il Milan». Le parole dell’ex calciatore

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sua carriera da calciatore, tra cui l’esperienza al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Ho avuto tante soddisfazioni personali e collettive in un’epoca piena di fantastici attaccanti. Ci rifletto a volte: adesso non c’è una grande concorrenza. Ho avuto la fortuna di vincere tanto con il Milan e di vivere grandi emozioni anche quando ho lottato per la salvezza. Tutte le esperienze sono state belle. Poi, è chiaro, il Mondiale è il sogno di ogni bambino. Penso di aver fatto bene dappertutto. E quando non ci sono riuscito, a causa di qualche acciacco, ho lasciato un buon ricordo dal punto di vista umano: la soddisfazione più bella. Sono stato rispettoso con allenatori, dirigenti, compagni, tifosi. E ho sempre dato tutto».