Gilardino, l’ex Milan svela il retroscena: «Mi voleva il Real Madrid, ecco perché ho scelto i rossoneri»

Le parole di Alberto Gilardino, attuale tecnico del Genoa ed ex attaccante del Milan, ai microfoni di Radio Serie A su un retroscena di mercato legato al suo passato in rossonero:

PAROLE – «Mi volevano il Real Madrid e altre squadre in Europa, poi sono stato al Milan e il destino ha voluto che giocassi nella società, nella squadra in quel momento più forte in Europa. Ho vissuto in uno spogliatoio con giocatori e campioni incredibili, abbiamo vinto quello che c’era da vincere. È stato un percorso bellissimo. Ho scelto il Milan perché avevo dato la mia parola al Dottor Galliani. Volevo essere sincero e andare in quel momento in una squadra così forte, decisi di non rimangiarmi la parola. La promessa? Tramite il mio procuratore, ci siamo sentiti e visti, gli diedi la mia parola e da lì non decisi diversamente»