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Gila primo mattone del nuovo Milan? Accordo a un passo con Lotito! Clamorosa novità

Published

3 ore ago

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Gila, primo obiettivo per la difesa del Milan per l’estate, sarebbe ad un passo dal club rossonero: accordo ai dettagli con la Lazio

Il Milan ha individuato in Mario Gila il profilo ideale per elevare il tasso tecnico e fisico della propria difesa in vista della stagione 2026/27. Secondo quanto riferito da Netweek Calcio Show, i contatti tra la dirigenza rossonera e la Lazio si sono intensificati nelle ultime ore, portando le parti a un passo da un accordo definitivo.

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Il centrale spagnolo classe 2000, pilastro della formazione biancoceleste con oltre 27 presenze stagionali e una precisione nei passaggi del 92%, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e ha già manifestato la volontà di non rinnovare, spingendo per il salto in una big.

Gila e l’intrigo Real Madrid: Lotito accetta il rilancio?

L’operazione, valutata complessivamente intorno ai 20-25 milioni di euro, presenta una clausola particolare: il Real Madrid, club in cui Gila è cresciuto, detiene il 50% sulla futura rivendita. Questo dettaglio ha reso la trattativa con Claudio Lotito particolarmente laboriosa, costringendo il Milan a un lavoro diplomatico costante per assicurare alla Lazio un incasso netto soddisfacente.

Per Massimiliano Allegri, l’innesto dello spagnolo è fondamentale per consolidare la difesa a tre, grazie alla sua capacità di marcatura e alla rapidità nel recupero, caratteristiche che lo hanno reso uno dei migliori difensori della Serie A 2025/26.

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