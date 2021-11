Di Biagio in vista di Milan Inter: «Toglierei un calciatore ai rossoneri»

Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato del derby tra il Milan la squadra di Inzaghi intervistato da La Gazzetta dello Sport.

CHI TOGLIEREBBE AL MILAN – «Di sicuro toglierei uno che, in realtà, ha già pensato ad autoescludersi in un certo senso: Theo Hernandez. Il francese ha fatto vedere grandi cose e sulla fascia ha una spinta impressionante. Visto che lui non ci sarà, dico Ibra senza dubbio. Lo svedese è una forza della natura ed è uno di quei giocatori che può cambiare le sorti di una partita in qualsiasi momento con una giocata. Anche se a mezzo servizio, quella di Ibra è sempre una presenza ingombrante».

SCUDETTO – «Oggi il favorito è sicuramente il Milan, questo dice la classifica. Detto ciò, l’Inter sta facendo un ottimo campionato e sta trovando l’alchimia giusta partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo, quindi non si deciderà nulla, ma è chiaro che il derby avrà un peso specifico importante. Soprattutto per l’Inter, perché se vincesse si rifarebbe subito sotto, ma se perdesse il distacco dalla vetta si farebbe consistente. E lì davanti ce ne sono due da rincorrere. Di sicuro il derby conterà più per l’Inter e credo che i nerazzurri abbiano tutto per vincere».