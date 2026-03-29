Giannitti sulla corsa Scudetto: «Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all’Inter. Il Napoli invece…»

Giannitti, l’analisi dell’ex ds sulla continuità delle big e il duello in campionato tra Chivu e Allegri

Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Frosinone, ha analizzato ai microfoni di TMW l’attuale andamento della Serie A, soffermandosi in particolare sulla lotta per il titolo. Secondo il dirigente, la stagione in corso presenta dinamiche inedite rispetto al passato: «Questo è un campionato diverso dagli altri anni». Giannitti ha evidenziato come le gerarchie iniziali abbiano subito delle variazioni, con il Milan di Massimiliano Allegri che inizialmente sembrava poter impensierire i rivali cittadini.

Giannitti, il divario in classifica e il cammino dell’Inter

Nonostante un percorso non privo di ostacoli, la sensazione è che la squadra guidata da Cristian Chivu mantenga saldamente il controllo della situazione. «Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all’Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno», ha dichiarato Giannitti. Il vantaggio accumulato dai nerazzurri sembra dunque essere una garanzia sufficiente per la vittoria finale, nonostante i cali di tensione citati.