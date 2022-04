Donnarumma: «L’uscita dalla Champions è stata dura. Adesso vinciamo il campionato»

Donnarumma ha rotto il silenzio che durava dalla sconfitta contro il Real Madrid in Champions League: «L’uscita dalla Champions è stata dura. Adesso vinciamo il campionato»

Gianluigi Donnarumma ha rotto il silenzio che durava dalla sconfitta contro il Real Madrid in Champions League. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club francese:

USCITA DALLA CHAMPIONS – «Dobbiamo concludere questa annata nel migliore dei modi, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura. Capiamo il malcontento dei tifosi ma questo fa parte del calcio. Dobbiamo andare avanti».

LA SQUADRA – «Qui ci sono tanti grandissimi giocatori. Ora guardiamo avanti. Dobbiamo diventare ancora più forti mentre andiamo avanti e ragioniamo partita dopo partita. Quando ci sono queste delusioni bisogna unirsi e essere vicini l’uni agli altri e penso che lo abbiamo fatto: ci siamo uniti e ci siamo dati forza a vicenda. Di sicuro, quando c’è una delusione così grande devi andare fino in fondo e uscirne ancora più forte».

VINCERE LA LIGUE 1 – «Sarebbe il decimo titolo nella storia del club. Per noi è importante finire bene e vincere il campionato, ci sono otto sfide da giocare con la massima attenzione. Daremo il massimo, sono tutte finali e le dovremo affrontare al 100% per vincerle. Sarà una battaglia fino alla fine, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo per noi stessi e per i tifosi che ci sostengono sempre».