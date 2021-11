Nani: «Il Milan gestirà Kessie come fatto con Donnarumma»

Gianluca Nani ha analizzato la situazione del rinnovo di Frank Kessie con il Milan: i rossoneri gestiranno al meglio il caso

Gianluca Nani, ex direttore sportivo del Watford, è intervenuto a TMW e ha parlato della situazione di Frank Kessie, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione e col rinnovo dello stesso ancora in alto mare:

«Il Milan anche il caso Donnarumma lo ha gestito bene. Sono sempre dalla parte delle società. I regolamenti però penalizzano le società».