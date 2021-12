Di Marzio: «Il Milan sta già pensando al sostituto di Kjaer»

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle idee del Milan per quanto riguarda il sostituto di Simon Kjaer a gennaio: le sue dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato a Sky Sport delle mosse del Milan per gennaio. Le sue parole:

«La qualificazione del Milan porterebbe nelle casse del Milan circa 12 milioni di euro. La società sta già lavorando per il sostituto di Kjaer, in base a come andrà stasera deciderà il profilo adatto. Il Milan comunque vuole prendere un giocatore anche per il futuro, come Tomori lo scorso anno. Sarr e Christensen sono profili che piacciano».