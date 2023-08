Teotino consiglia il Milan: «In avanti punterei su di lui»

Gianfranco Teotino, famoso giornalista, ha analizzato la situazione in attacco del Milan: perchè non dare fiducia a Colombo?

Intervenuto a Sky, Gianfranco Teotino ha parlato così dell’attacco rossonero:

Se il Milan ha bisogno di un attaccante perché non dare fiducia a Colombo? Ha fatto un anno in B, uno in A, credo abbia le giuste credenziali per giocarsi le sue carte. Ha caratteristiche diverse da Giroud, ma non lo vedo come un problema