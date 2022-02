Teotino: «Il Milan non deve avere paura di nessuno ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il famoso giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato la corsa scudetto del Milan dopo il pari con la Salernitana: le sue parole

Intervenuto a Milan Tv, Gianfranco Teotino ha parlato delle chance scudetto dei rossoneri. Le sue parole:

«Il Milan non deve gestire le partite, deve pensare di poter dominare le partite. I rossoneri sono la squadra che segna di più nei primi venti minuti quindi ha un buon approccio alla gara ma la squadra di Pioli deve continuare a basarsi sul gioco e non sui giocatori. Pioli ha dato una svolta e se continua a giocare con entusiasmo non deve avere paura di nessuno».