Giacinti a Sky: «Ecco cosa dobbiamo fare per vincere il derby»

Giacinti ha parlato a pochi istanti dall’inizio del derby contro l’Inter: la cattiveria caratteristica necessaria per vincere la gara

Intervistata dai microfoni di Sky Sport, Valentina Giacinti ha analizzato le difficoltà della partita con l’Inter di oggi, vero crocevia della stagione rossonera:

«Dobbiamo tirare fuori la cattiveria, che ultimamente ci è mancata. Dobbiamo combattere su ogni pallone e dimostrare che l’altro derby è stato uno sbaglio nostro e vogliamo dimostrare che siamo una squadra diversa. Abbiamo fatto tutto questo percorso per andare in Champions e non l’abbiamo mai detto forse… ma ci vogliamo andare fortemente. Questa è una delle partite fondamentali come tutte quelle che dobbiamo affrontare da qui sino al termine del campionato».