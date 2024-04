Giaccherini sul rosso a Krstovic: «Ci vuole buonsenso, se fosse successo a me...»

L’ex calciatore della Juve, Emanuele Giaccherini, ha commentato l’espulsione data a Krstovic nel corso di Milan Lecce

Intervenuto dagli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini esprime il proprio disappunto per la scelta di Massimi di espellere Krstovic per l’intervento a gamba alta su Chukwueze in Milan Lecce.

PAROLE – «Per me ci deve essere una via di mezzo. Va bene rispettare il regolamento però ci vuole un filo di buonsenso da parte dell’arbitro. Io qui non vedo in Krstovic l’intenzione di voler fare male o entrare in maniera scorretta con Chukwueze. Da calciatore ti dico che mi sarebbe girato parecchio nel prendere un’espulsione del genere, perché so che non l’ha fatto apposta. Forse nemmeno lo vede arrivare, guarda il pallone…»