Gerry Scotti non ha dubbi: «Con Allegri e Modric possiamo vincere lo scudetto!». Poi scherza su Santiago Gimenez

Gerry Scotti, noto conduttore e tifoso del Milan, è convinto che i rossoneri di Allegri possano lottare per lo scudetto. Le parole

L’icona della televisione italiana e grande cuore rossonero, Gerry Scotti, ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori durante la sua recente apparizione nel programma sportivo Pressing. Con la sua consueta ironia e la passione che lo contraddistingue, Scotti ha espresso il suo parere su alcuni dei temi più caldi del calcio italiano, in particolare sul suo amato Milan, allenato da Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Igli Tare.

Tra i vari argomenti, il presentatore non ha nascosto il suo entusiasmo per l’acquisizione del centrocampista croato Luka Modric. “Modric è il classico calciatore per cui vale comprare il biglietto o soffrire tutta la sera. Dobbiamo ringraziare il Milan e il calcio italiano che ci possiamo godere un paio di stagioni con un giocatore del genere in campo. Sono convinto che anche i tifosi delle altre squadre gli batteranno le mani”, ha dichiarato Scotti, sottolineando l’importanza di avere talenti di questo calibro in Serie A. Le sue parole risuonano come un inno al bel gioco e alla qualità tecnica che un campione come Modric può portare sul campo.

Scotti ha poi rivolto una battuta a Massimiliano Allegri, il “nuovo” allenatore del Milan. Il riferimento alla celebre giacca lanciata in campo durante le partite non è passato inosservato. “Mi mancava vederlo buttare via la giacca e mi ha accontentato subito (ride, ndr)”, ha affermato il conduttore, in un chiaro segno di affetto e ammirazione per il tecnico rossonero. La spontaneità di Allegri e il suo modo di vivere le partite intensamente sono, a detta di Scotti, un elemento che aggiunge carattere e fascino alla figura dell’allenatore.

Ma la domanda che tutti i tifosi del Milan si pongono riguarda lo Scudetto. Il presentatore si è mostrato cauto ma ottimista. “Milan già da scudetto? Se va avanti così se la può giocare. Va inserito ancora Leao poi. Il Milan visto contro il Bologna con meno sfortuna e con un Leao in più è probabilmente un bel Milan che può lottare per i primi tre posti”, ha spiegato Scotti. Il riferimento a Rafael Leao, assente nella partita contro il Bologna, evidenzia come il suo ritorno sia fondamentale per rafforzare l’attacco e rendere la squadra ancora più competitiva.

Infine, Gerry Scotti ha scherzato su Santiago Gimenez, l’attaccante del Milan. Con la sua tipica ironia, ha suggerito una soluzione “spirituale” per aiutare il giocatore a trovare la via del gol. “Deve andare a Chiaravalle. Lui è molto religioso tra l’altro, un giorno lo porto a Chiaravalle e gli faccio accendere tutte le candele, così vediamo se riesce a buttarla dentro (sorride, ndr)”, ha concluso Scotti. Un modo per sdrammatizzare, ma anche per mostrare il suo sostegno incondizionato alla squadra e ai suoi calciatori. Le parole di Gerry Scotti a Pressing non solo hanno fatto sorridere, ma hanno anche acceso il dibattito tra i tifosi rossoneri e non solo, confermando ancora una volta il suo status di simbolo del tifo milanista e di grande comunicatore.