Cardinale snobba la Coppa Italia? Il dettaglio che nessuno ha notato negli auguri di Natale

Gerry Cardinale ha snobbato la Coppa Italia? Spunta il dettaglio che nessuno ha notato negli auguri di Natale del patron

Spunta un dettaglio a sorpresa, che forse nessuno aveva notato, in riferimento all’importanza data dal Milan, e in particolare da Gerry Cardinale, alla Coppa Italia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la forte sensazione è che Pioli sia ancora saldo in panchina dopo l’eliminazione anche perchè la coppa Nazionale non rientrava negli obiettivi primari del club. Negli auguri di Natale del patron di RedBird infatti la manifestazione non è stata in alcun modo menzionata: un segnale forse inequivocabile.