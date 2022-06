Germania Italia, la superbia di Gigio Donnarumma peggio dell’umiliazione

La serataccia di Germania Italia è quasi passata in secondo piano di fronte all’intervista post partita di Gigio Donnarumma

(di Sandro Dall’Agnol) – Insomma, Germania Italia non ha esattamente concluso come speravamo la stagione calcistica. Ci eravamo forse un pochino illusi dopo le brillanti prestazioni nel girone d’andata della Nations League, il tonfo del Borussia Park ci riporta pesantemente con i piedi per terra. O forse addirittura sotto.

Nettissima la superiorità dei tedeschi, dominanti nel possesso e nell’atteggiamento, devastanti non appena si sono liberati spazi da attaccare. Troppo tenera la resistenza degli Azzurri, schiantati dalle negligenze di una difesa mai così in difficoltà. Tra Mancini, Bastoni e Calabria il festival della sciagura.

