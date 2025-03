Germania Italia live: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match in programma per i quarti di finale di ritorno di Nations League

L’Italia di Luciano Spalletti, tecnico in passato accostato anche al Milan, affronta la Germania in Nations League in una gara valida per il ritorno dei quarti di finale. Sfida in programma alle 20:45.

Germania Italia 3-1: sintesi e moviola

1′ – Partiti

4′ – Avvio di personalità dei padroni di casa

4′ – Risposta Italia: Di Lorenzo in mezzo per Kean, Tah salva tutto in anticipo rischiando anche l’autorete, pallone in corner.

5′ – Sugli sviluppi del calcio d’angolo conclusione di Barella alle stelle.

16′ – Donnarumma non esce perfettamente sul cross di Kimmich dalla sinistra, dopo un paio di scontri aerei libera la difesa azzurra.

28′ – Rigore per la Germania causato da Buongiorno. Kimmich batte Donnarumma, padroni di casa avanti

37′ – GOAL DELLA GERMANIA! Raddoppia Musiala: Donnarumma devia in calcio d’angolo il colpo di testa di Kleindienst e va a protestare con l’arbitro, Kimmich batte a sorpresa per Musiala che tutto solo a due passi dalla porta insacca per il 2-0.

45′ – GOAL DELLA GERMANIA! Kleindienst cala il tris: Barella anticipato da Mittelstadt che allarga a destra, Kimimch crossa sul secondo palo dove Kleindienst svetta e colpisce di testa, Donnarumma para ma il pallone aveva già abbondantemente superato la linea di porta.

Germania Italia 3-1: risultato e tabellino

30′ Kimmich, 37′ Musiala, 45′ Kleindienst, 50′ Kean

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Gross, Burkardt, Amiri, Undav, Leweling, Bisseck, Adeyemi, Raum, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Comuzzo, Politano, Raspadori, Rovella, Ruggeri, Frattesi, Lucca, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.