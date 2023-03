Le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Germania e Belgio. Le scelte su Thiaw, Saelemaekers e De Ketelaere

Germania e Belgio scendono in campo per un amichevole di lusso a Colonia. Tre giocatori del Milan impegnati nell’occasione, ma non dal primo minuto. Malick Thiaw, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere partiranno infatti dalla panchina.