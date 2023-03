Gentile sulla Juventus: «Non sono fiducioso che verrà tolta questa penalizzazione». Le parole dell’ex calciatore

Claudio Gentile ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 della penalizzazione alla Juventus e della corsa Champions. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il sogno Champions per la Juve è definitivamente sfumato, era già un’impresa senza la sconfitta di Roma, dopo ieri finiscono a mio avviso tutti i sogni di gareggiare la prossima Champions. Purtroppo quella di ieri è una sconfitta che brucia, perché è stata immeritata, la Juve ha preso tre pali, ha giocato anche discretamente, la Roma non è stata così superiore da battere la Juve. Ma questo è il calcio, bisogna pensare già al futuro. Sicuramente è un peso in più, è come se sei in mare e non sai dov’è la terra. La politica della società ha avuto un po’ delle situazioni particolari, penso che questa penalizzazione abbia dato una mazzata all’ambiente juventino. Non sono fiducioso che verrà tolta questa penalizzazione, mi rassegno che questo sarà più o meno il finale di quest’anno per la Juve»